Житель Оренбурга в ходе конфликта убил охранника ресторана

Житель Оренбурга в ходе конфликта в ресторане убил охранника развлекательного заведения, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

Ведомство сообщает, что следователи возбудили дело об убийстве после того, как утром 10 февраля в городскую больницу с проникающим ножевым ранением живота был доставлен 22-летний охранник одного из ресторанов по улице Чкалова города Оренбурга, спустя непродолжительное время мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

"Следователи допросили свидетелей, осмотрели видео с камеры наружного наблюдения и установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель, он женат, имеет на иждивении двух детей, работает в коммерческой организации. Фигуранту дела предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — сообщает оренбургский СК.

По данным следствия, около 5 часов в воскресенье между подозреваемым и охранником ресторана возник конфликт, который потерпевший пытался урегулировать. В ходе ссоры подозреваемый нанес ножевое ранение в область брюшной полости мужчине, говорится в сообщении.