Бывший украинский прокурор ознакомился с материалами дела и умер

В Киеве в здании Генеральной прокуратуры Украины умер бывший прокурор Андрей Сайчук. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на начальника отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексея Донского.

По его словам, досудебное расследование в отношении Сайчука было завершено, и он ходил знакомиться с материалами уголовного производства. «И сегодня он в очередной раз приходил знакомиться с материалами, почитал материалы, попрощался и ушел. Уже, когда был возле лифта, вдруг почувствовал себя плохо, упал, весь посинел», — рассказал Донской.

Он отметил, что Андрей Сайчук умер еще до приезда врачей. Причина смерти не называется.

Бывшего прокурора обвиняли в незаконном привлечении к уголовной ответственности участника акций протеста во время Евромайдана Николая Пасечника. Его сын Денис Пасечник рассказал, что после задержания отец попал в больницу с сотрясением мозга и разорванной губой.