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Бывший украинский прокурор ознакомился с материалами дела и умер 

Lenta.ru + ещё 9 12 февраля 2019
Фото: Стрингер / РИА Новости
В Киеве в здании Генеральной прокуратуры Украины умер бывший прокурор Андрей Сайчук. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на начальника отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексея Донского.
По его словам, досудебное расследование в отношении Сайчука было завершено, и он ходил знакомиться с материалами уголовного производства. «И сегодня он в очередной раз приходил знакомиться с материалами, почитал материалы, попрощался и ушел. Уже, когда был возле лифта, вдруг почувствовал себя плохо, упал, весь посинел», — рассказал Донской.
Он отметил, что Андрей Сайчук умер еще до приезда врачей. Причина смерти не называется.
Бывшего прокурора обвиняли в незаконном привлечении к уголовной ответственности участника акций протеста во время Евромайдана Николая Пасечника. Его сын Денис Пасечник рассказал, что после задержания отец попал в больницу с сотрясением мозга и разорванной губой.
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