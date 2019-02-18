У берегов Камчатки за сутки зафиксировали более десяти землетрясений

Более десяти землетрясений зафиксировали за сутки сейсмологи у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН Отмечается, что сейсмические события регистрировались примерно в одном районе. Все они были неощущаемыми. "За минувшие сутки в акватории Тихого океана зафиксировано более 10 землетрясений, магнитуда наиболее заметного из них составила 4,6. Это сейсмическое событие произошло днём в понедельник по местному времени. Его эпицентр находился напротив Кроноцкого залива на глубине 40 километров в 230 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы. Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 10,7.