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У берегов Камчатки за сутки зафиксировали более десяти землетрясений 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более десяти землетрясений зафиксировали за сутки сейсмологи у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Отмечается, что сейсмические события регистрировались примерно в одном районе. Все они были неощущаемыми.
"За минувшие сутки в акватории Тихого океана зафиксировано более 10 землетрясений, магнитуда наиболее заметного из них составила 4,6. Это сейсмическое событие произошло днём в понедельник по местному времени. Его эпицентр находился напротив Кроноцкого залива на глубине 40 километров в 230 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 10,7.
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