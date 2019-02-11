Арашуков пожаловался на условия в камере

Ивана Мельникова. Арестованный сенатор Рауф Арашуков пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на отсутствие горячей воды в камере, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы

«Рауф Арашуков пожаловался членам ОНК на отсутствие горячей воды, так как вместе с отцом они переведены из карантина в двухместные камеры, к которым не подведена горячая вода», — рассказал Мельников журналистам после посещения Арашуковых в СИЗО 11 февраля.

Он также заявил, что отец и сын Арашуковы обеспокоены тем, что до сих пор к ним не пустили адвокатов.

Мельников также подтвердил, что Рауф Арашуков недоволен тем, что содержится в одной камере с обвиняемым в терроризме. При этом, по словам секретаря ОНК, сенатор отметил, что конфликтов с соседом по камере у них нет.