Арашуков пожаловался на условия в камере 

Арестованный сенатор Рауф Арашуков пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на отсутствие горячей воды в камере, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова.
«Рауф Арашуков пожаловался членам ОНК на отсутствие горячей воды, так как вместе с отцом они переведены из карантина в двухместные камеры, к которым не подведена горячая вода», — рассказал Мельников журналистам после посещения Арашуковых в СИЗО 11 февраля.
Он также заявил, что отец и сын Арашуковы обеспокоены тем, что до сих пор к ним не пустили адвокатов.
Мельников также подтвердил, что Рауф Арашуков недоволен тем, что содержится в одной камере с обвиняемым в терроризме. При этом, по словам секретаря ОНК, сенатор отметил, что конфликтов с соседом по камере у них нет.
Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совфеда. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).