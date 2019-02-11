Стало известно о предсмертной записке убитой в Испании россиянки

Детство Дарьи прошло в детском доме в поселке Сиверский Ленинградской области. Каждое лето воспитанников детдома отправляли на два месяца в Испанию в семьи, собирающиеся усыновить детей из России

Когда Дарья училась в третьем классе, ее вместе с двумя старшими сестрами усыновила пара из Мадрида.

Подруга детства Дарьи Юлия рассказала изданию, что приемные родители были очень добры к сестрам и воспитывали их как родных детей.

Спустя 14 лет жизни в Испании Дарья внезапно исчезла. Последние два года она жила вне дома: у нее был бойфренд по имени Мануэль, он работал официантом и был почти вдвое старше Дарьи.

Спустя полтора года после исчезновения Дарьи ее тело наши расчлененным в холодильнике Мануэля. Сейчас он находится под арестом, от показаний отказывается.

За две недели до обнаружения тела приемная мать Дарьи обратилась к ее подруге из России Юлии.

Оказалось, что именно Юлии Дарья написала последнее сообщение в соцсетях. Юлия не смогла восстановить его, но вспомнила, что сообщение было написано на испанском, и кроме приветствия, она больше ничего не смогла понять.