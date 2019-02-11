В Испании обнаружено расчлененное тело 22-летней уроженки Ленинградской области, в детстве удочеренной испанцами. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Детство Дарьи прошло в детском доме в поселке Сиверский Ленинградской области. Каждое лето воспитанников детдома отправляли на два месяца в Испанию в семьи, собирающиеся усыновить детей из России.
Когда Дарья училась в третьем классе, ее вместе с двумя старшими сестрами усыновила пара из Мадрида.
Подруга детства Дарьи Юлия рассказала изданию, что приемные родители были очень добры к сестрам и воспитывали их как родных детей.
Спустя 14 лет жизни в Испании Дарья внезапно исчезла. Последние два года она жила вне дома: у нее был бойфренд по имени Мануэль, он работал официантом и был почти вдвое старше Дарьи.
Спустя полтора года после исчезновения Дарьи ее тело наши расчлененным в холодильнике Мануэля. Сейчас он находится под арестом, от показаний отказывается.
За две недели до обнаружения тела приемная мать Дарьи обратилась к ее подруге из России Юлии.
Оказалось, что именно Юлии Дарья написала последнее сообщение в соцсетях. Юлия не смогла восстановить его, но вспомнила, что сообщение было написано на испанском, и кроме приветствия, она больше ничего не смогла понять.