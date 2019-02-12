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Суд отказался освободить обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан 

РИА Новости + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд Москвы продлил до 14 апреля срок ареста бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, которая находится в СИЗО по обвинению в шпионаже, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения", — сказал он.
Как ранее сообщал Павлов, ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивает защитник, непонятно, где, как и при как обстоятельствах состоялась передача сведений.
По его словам, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют гостайну. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014–2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
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Происшествия , Иван Павлов , ФСБ , АЭС Аккую , Минэнерго , ФСИН , Интер РАО ЕЭС , НАТО , РИА Новости , Молдова , Москва
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