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В доме московского шансонье нашли труп 

Рамблер 42 минуты назад
В доме шансонье Оси Солнцевского найден труп женщины, сообщает «Мэш».
По данным телеграм-канала, сегодня утром в полицию позвонила женщина, заявившая, что в частном доме на улице Чехова в поселке Толстопальцево на западе Москвы, принадлежащем музыканту, находится труп женщины.
Прибывшие на место правоохранители и впрямь обнаружили тело и сейчас выясняют, от чего женщина умерла и как с этим связан шансонье.
По данным «Энциклопедии шансона», настоящее имя Оси Солнцевского — Сергей Дятлов. Шансонье 50 лет, он родился в Москве, женат, воспитывает двух детей, судим не был, когда-то был помощником депутата Госдумы от партии «Единая Россия», а псевдоним получил благодаря личным качествам («умение все просчитывать») и местожительству (район Солнцево).
Зимой прошлого года СМИ упоминали Осю Солнцевского как человека, незаконно построившего в Толстопальцеве гостиницы для мигрантов.
Происшествия , Фото , Сергей Дятлов , Единая Россия , Госдума , Москва , Чехов
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