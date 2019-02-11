В доме московского шансонье нашли труп

В доме шансонье Оси Солнцевского найден труп женщины, сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, сегодня утром в полицию позвонила женщина, заявившая, что в частном доме на улице Чехова в поселке Толстопальцево на западе Москвы , принадлежащем музыканту, находится труп женщины.

Прибывшие на место правоохранители и впрямь обнаружили тело и сейчас выясняют, от чего женщина умерла и как с этим связан шансонье.