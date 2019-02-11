Шимпанзе сбежал из вольера по веткам 

Шимпанзе отличаются сообразительностью. В этом в очередной раз убедились специалисты и посетители зоопарка в Белфасте (Северная Ирландия, Великобритания). Там примат сбежал из вольера, используя для этого всего лишь сломанные ветки, лежавшие на земле. Побег засняли на видео очевидцы. Обезьяна приставила крупную и прочную ветку к стене и поднялась наверх, взобравшись на парапет. По словам окружающих, примат не проявлял агрессии, не интересовался людьми и занимался изучением территории. Сотрудники зоосада быстро заметили шимпанзе-беглеца и вернули его обратно к сородичам в вольер.