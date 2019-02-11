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Шимпанзе сбежал из вольера по веткам 

Рамблер 39 минут назад
Шимпанзе отличаются сообразительностью. В этом в очередной раз убедились специалисты и посетители зоопарка в Белфасте (Северная Ирландия, Великобритания). Там примат сбежал из вольера, используя для этого всего лишь сломанные ветки, лежавшие на земле. Побег засняли на видео очевидцы. Обезьяна приставила крупную и прочную ветку к стене и поднялась наверх, взобравшись на парапет. По словам окружающих, примат не проявлял агрессии, не интересовался людьми и занимался изучением территории. Сотрудники зоосада быстро заметили шимпанзе-беглеца и вернули его обратно к сородичам в вольер.
Происшествия , Видео , Общество , Великобритания
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