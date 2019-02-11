Пограничники Украины задержали болгарина с луком и мачете

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Болгарии , который пытался тайно ввезти в страну целый арсенал холодного оружия.

Блочный лук, ножи и мачете пограничники обнаружили при оформлении транспортных средств, которые прибыли в Черноморск из Турциим. Холодное оружие было найдено в микроавтобусе Fiat болгарской регистрации, сообщается на сайте ведомства.

Все обнаруженные предметы были изъяты и переданы сотрудникам таможни. Водитель автомобиля и транспортное средство задержаны до принятия правового решения.