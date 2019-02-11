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Пограничники Украины задержали болгарина с луком и мачете 

News.ru 45 минут назад
Фото: Госпогранслужба Украины
Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Болгарии, который пытался тайно ввезти в страну целый арсенал холодного оружия.
Блочный лук, ножи и мачете пограничники обнаружили при оформлении транспортных средств, которые прибыли в Черноморск из Турциим. Холодное оружие было найдено в микроавтобусе Fiat болгарской регистрации, сообщается на сайте ведомства.
Все обнаруженные предметы были изъяты и переданы сотрудникам таможни. Водитель автомобиля и транспортное средство задержаны до принятия правового решения.
Ранее News.ru сообщил о выявлении контрабанды оружия в Россию из стран ЕС. Задержанные ФСБ злоумышленники действовали на территории Самарской области. У них было изъято свыше 30 единиц оружия и боеприпасы к ним, а также гранаты.
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Происшествия , Украина , ФСБ , ЕС , Болгария
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