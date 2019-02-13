В СК рассказали о задержании обвиняемой хабаровской пенсионерки

Хабаровское управление СК опровергло сообщения о том, что обвиняемая в убийстве и расчленении квартиранта 80-летняя жительница Хабаровска , при задержании "раскидала пятерых полицейских".

Ранее сообщалось, что в конце января на улице в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) были найдены останки мужчины. В совершении убийства обвинили 80-летнюю женщину, которая сдавала ему комнату. Обвиняемая находится под арестом. Во вторник "Московский комсомолец" опубликовал информацию о том, что пенсионерка, которая ранее работала забойщицей на свиноферме, при задержании "раскидала пятерых полицейских".

"Информацию не подтверждаем. Это слухи и домыслы", — сказал РИА Новости представитель СК.

Ранее следователи опровергли сообщения о том, что пенсионерка была каннибалом.

Собеседник добавил, что информация о месте работы обвиняемой и ряд подробностей дела пока не разглашаются в интересах следствия, но уточнил, что погибший мужчина был гражданином Украины.