Хабаровское управление СК опровергло сообщения о том, что обвиняемая в убийстве и расчленении квартиранта 80-летняя жительница Хабаровска, при задержании "раскидала пятерых полицейских".
Ранее сообщалось, что в конце января на улице в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) были найдены останки мужчины. В совершении убийства обвинили 80-летнюю женщину, которая сдавала ему комнату. Обвиняемая находится под арестом. Во вторник "Московский комсомолец" опубликовал информацию о том, что пенсионерка, которая ранее работала забойщицей на свиноферме, при задержании "раскидала пятерых полицейских".
"Информацию не подтверждаем. Это слухи и домыслы", — сказал РИА Новости представитель СК.
Ранее следователи опровергли сообщения о том, что пенсионерка была каннибалом.
Собеседник добавил, что информация о месте работы обвиняемой и ряд подробностей дела пока не разглашаются в интересах следствия, но уточнил, что погибший мужчина был гражданином Украины.