На Кубани охранников ТЦ отстранили от работы после конфликта со школьниками

Татьяна Ковалева. Охранники из торгового центра в Новороссийске , сломавшие, по сообщениям СМИ, в ходе конфликта с девочками-подростками позвоночник одной из них, отстранены от работы, сообщила РИА Новости уполномоченный по защите прав ребёнка в Краснодарском крае Ранее " Комсомольская правда Краснодар " рассказала о конфликте двух девочек-подростков с охраной одного из ТЦ Новороссийска, в результате чего одной из них сломали позвоночник. ГУМВД сообщало, что инцидент произошел в конце января. По данным детского омбудсмена Краснодарского края Татьяны Ковалевой, по пятницу включительно обе девочки посещали школу, но точный диагноз пострадавшей пока не известен. Правоохранительные органы начали доследственную проверку по данному факту. "Информацию мы официально запросили и получили достоверные данные о том, что охранники отстранены от работы, у них забрали лицензию. И в настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Процессуальное решение пока не вынесено, но мы его ожидаем", — сообщила РИА Новости Ковалева. Вечером воскресенья СУСК по Краснодарскому краю сообщило, что следственным отделом по Новороссийску в адрес прокуратуры направлено ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из полиции и передаче его в следственные органы регионального управления СК.