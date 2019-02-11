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Замглавы МВД Якутии попытался изнасиловать подчиненную и сел 

Lenta.ru + ещё 6 43 минуты назад
Фото: СК РФ
Бывшего замглавы МВД по Якутии приговорили к пяти годам колонии за попытку изнасилования подчиненной. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Как говорится в сообщении, инцидент между полицейским начальником и подчиненной произошел в апреле 2016 года. Пьяный замминистра Николай Мамчур вызвал в свой кабинет находившуюся на посту сотрудницу. Он попытался изнасиловать женщину, но поскольку та оказала сопротивление, не смог довести задуманное до конца. Тогда он применил к подчиненной физическую силу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
В ходе расследования дела Мамчур не признал вину и заявил, что сотрудница его оговорила. Однако собранные следствием доказательства и ряд экспертиз подтвердили виновность замминистра. Бывшего полковника лишили специального звания и взяли под стражу в зале суда.
В октябре 2018 года в Башкирии задержали сотрудников полиции, изнасиловавших 23-летнюю дознавательницу. По версии следствия, три старших офицера устроили застолье в здании уфимского отдела МВД, якобы по служебной необходимости вызвали в кабинет подчиненную, попытались напоить, а затем надругались над ней.
Позже стало известно, что жертвой оказалась дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Обвиненные в изнасиловании фигуранты дела были уволены из МВД.
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Происшествия , МВД , Республика Саха (Якутия)
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