Банкомат в Москве загрузили фальшивками на 1 млн рублей

Неизвестный злоумышленник внес через терминал Московского кредитного банка (МКБ) поддельные банкноты на сумму 1,045 млн рублей. Столичная полиция проводит проверку по факту инцидента.

Фальшивые пятитысячные купюры были загружены в банкомат в отделении МКБ на улице Хачатуряна у станции метро «Отрадное». Злоумышленнику потребовалось на это чуть более 320 минут.

Терминал не смог выявить фальшивки, поскольку на них были нанесены машиночитаемые признаки подлинных банкнот. Однако мошенничество не состоялось, поскольку банк оперативно отреагировал на вброс подделок и зачисление средств на счёт не произошло, сообщает телеканал «360».

Ранее News.ru сообщил о задержании банды фальшивомонетчиков, в состав которой входили 30 человек. Их деятельностью были охвачены 20 регионов России, а контроль и сбыт фальшивок контролировался из-за рубежа.