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Появилось видео упавшего на Венесуэлу метеорита 

News.ru 1 час назад
Фото: Icon Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Жители Венесуэлы размещают в соцсетях видео, на которых видно, как в ночном небе проносится огромный огненный шар с «хвостом». Люди уверены, что это метеорит.
Как сообщает НТВ, падение небесного тела наблюдали жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса. На видео сняты и последствия инцидента — горящая трава на месте предполагаемого падения метеорита. Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее News.ru писал, что взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе. Очевидцы рассказали о столбе дыма в небе, а метеорологи объяснили явление возможным падением метеорита.
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