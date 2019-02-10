Появилось видео упавшего на Венесуэлу метеорита

Жители Венесуэлы размещают в соцсетях видео, на которых видно, как в ночном небе проносится огромный огненный шар с «хвостом». Люди уверены, что это метеорит.

Как сообщает НТВ, падение небесного тела наблюдали жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса. На видео сняты и последствия инцидента — горящая трава на месте предполагаемого падения метеорита. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее News.ru писал, что взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе. Очевидцы рассказали о столбе дыма в небе, а метеорологи объяснили явление возможным падением метеорита.