В Афганистане боевики радикального движения «Талибан»* напали на КПП сил безопасности в провинции Сари-Пуль, в результате произошедшего погибли восемь полицейских.
Об этом информирует Pajhwok со ссылкой на представителя местных властей Мохаммада Нура Рахмани.
По его словам, при атаке боевиков также пострадали четыре человека, в том числе начальник местной полиции.
Агентство указывает, что боевики смогли захватить оружие и транспорт.
В ноябре сообщалось о взрыве на волейбольной площадке в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.