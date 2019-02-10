В Афганистане при атаке талибов погибли восемь полицейских

Об этом информирует Pajhwok со ссылкой на представителя местных властей Мохаммада Нура Рахмани.

По его словам, при атаке боевиков также пострадали четыре человека, в том числе начальник местной полиции.

Агентство указывает, что боевики смогли захватить оружие и транспорт.

В ноябре сообщалось о взрыве на волейбольной площадке в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.