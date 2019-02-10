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В Афганистане при атаке талибов погибли восемь полицейских 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Reuters
В Афганистане боевики радикального движения «Талибан»* напали на КПП сил безопасности в провинции Сари-Пуль, в результате произошедшего погибли восемь полицейских.
Об этом информирует Pajhwok со ссылкой на представителя местных властей Мохаммада Нура Рахмани.
По его словам, при атаке боевиков также пострадали четыре человека, в том числе начальник местной полиции.
Агентство указывает, что боевики смогли захватить оружие и транспорт.
В ноябре сообщалось о взрыве на волейбольной площадке в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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Происшествия , В мире , Талибан , Афганистан , Сари-Пуль
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