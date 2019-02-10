Банк в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Московский кредитный банк эвакуировали после сообщений о заложенной бомбе. Всего из здания на севере столицы были выведены на улицу 26 человек — это посетители и сотрудники МКБ.

«На место ЧП прибыли сапёры и кинологи с собаками. Здание оцеплено. Специалисты проверяют помещения», — представитель экстренных служб Москвы.

в настоящее время проводится проверка всех помещений банка. По данным МВД, о взрывном устройстве на Ленинградском проспекте 78, сообщил неизвестный. Он позвонил на городской номер отделения банка с мобильного. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, информирует «РИА Новости»

Последние несколько дней в Москве проходят массовые эвакуации из-за поступивших угроз взрывов. 6 и 7 февраля были «заминированы» вокзалы, торговые центры и городские учреждения. Более 50 тыс. человек были эвакуированы со 150 объектов в Московской области, писал News.ru