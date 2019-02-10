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В Кургане загорелась гостиница, спасены пятеро человек 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гостиница загорелась в воскресенье утром в Кургане, пожарные эвакуировали 5 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, пожар произошел 10 февраля в 07.13 (05.13 мск) в бане-сауне на первом этаже трехэтажной гостиницы, расположенной по улице Карла Маркса в Кургане.
"На место происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательных подразделений по второму, повышенному, рангу пожара. Звеньями газодымозащитной службы с помощью маски спасаемого и трехколенной лестницы из горящего здания с 1, 2 и 3 этажей были спасены 5 человек, из них 4 мужчин и одна женщина", — говорится в сообщении.
В 07.51 (05.51 мск) объявлена ликвидация открытого горения на площади 18 квадратных метров, уточняется в сообщении.
Всего в ликвидации были задействованы 36 человек и 11 единиц техники, причина пожара устанавливается, добавляет пресс-центр.
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