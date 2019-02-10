Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стрельба в Зеленограде: один человек ранен, стрелявший задержан 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Зеленограде вечером в субботу, 9 февраля, произошел конфликт со стрельбой. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы столичного ГУ МВД России.
Как уточняется, в 21:25 на пульт поступило сообщение о конфликте в Зеленограде, в результате которого один из его участников выстрелил в оппонента из травматического оружия.
Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего задержали. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, передает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов "Перехват" в Москве: полиция ищет вооруженных людей на BMW Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы
Происшествия
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
Шоу-бизнес Статьи
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение