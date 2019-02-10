Стрельба в Зеленограде: один человек ранен, стрелявший задержан

России. В Зеленограде вечером в субботу, 9 февраля, произошел конфликт со стрельбой. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы столичного ГУ МВД

Как уточняется, в 21:25 на пульт поступило сообщение о конфликте в Зеленограде, в результате которого один из его участников выстрелил в оппонента из травматического оружия.