Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике убили популярного радиоведущего 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Радиоведущий Хесус Рамос Родригес был убит в субботу утром в муниципалитете Эмилиано-Сапата мексиканского штата Табаско, когда завтракал в одном из кафе, сообщает портал Excelsior.
По предварительным данным, Рамос находился в компании друзей. К ресторану подъехала машина, из нее вышли три человека и расстреляли журналиста. В воскресенье убитому исполнилось бы 59 лет, он был популярным ведущим радио Nuestra Region.
Глава МВД штата Марко Медина выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста и пообещал провести тщательное расследование обстоятельств его убийства.
В конце января в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния был убит журналист Рафаэль Муруа Манрикес. Он стал первым журналистом, убитым в Мексике в 2019 году. Ранее в адрес погибшего поступали угрозы, а в 2016 году он даже был включен в специальную программу федеральной защиты.
По данным Национальной комиссии по правам человека Мексики, с 2000 года в стране убиты около 140 журналистов, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005-го года.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
Комментарии
Происшествия , МВД , Мексика , Табаско
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы
Происшествия
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
Шоу-бизнес Статьи
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение