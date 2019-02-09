В Мексике убили популярного радиоведущего

Радиоведущий Хесус Рамос Родригес был убит в субботу утром в муниципалитете Эмилиано-Сапата мексиканского штата Табаско , когда завтракал в одном из кафе, сообщает портал Excelsior.

По предварительным данным, Рамос находился в компании друзей. К ресторану подъехала машина, из нее вышли три человека и расстреляли журналиста. В воскресенье убитому исполнилось бы 59 лет, он был популярным ведущим радио Nuestra Region.

Глава МВД штата Марко Медина выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста и пообещал провести тщательное расследование обстоятельств его убийства.

В конце января в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния был убит журналист Рафаэль Муруа Манрикес. Он стал первым журналистом, убитым в Мексике в 2019 году. Ранее в адрес погибшего поступали угрозы, а в 2016 году он даже был включен в специальную программу федеральной защиты.

По данным Национальной комиссии по правам человека Мексики, с 2000 года в стране убиты около 140 журналистов, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005-го года.