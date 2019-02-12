Электропоезд в Московской области сбил насмерть мужчину, переходившего пути в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"На станции Белоозерская Казанского направления смертельно травмирован мужчина 60 лет. По предварительной информации, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.