Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину 

ТАСС + ещё 21 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Электропоезд в Московской области сбил насмерть мужчину, переходившего пути в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"На станции Белоозерская Казанского направления смертельно травмирован мужчина 60 лет. По предварительной информации, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
ТАСС: последние новости
Минздрав Карелии проверит больницу после публикации видео с лежащим у входа человеком В Приморье школьник умер на уроке Пять человек погибли от отравления угарным газом на Ставрополье
Происшествия , Общество , Московская область
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение