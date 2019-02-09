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В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"При подходе к станции "Подлипки-Дачные" (город Королев — ред.) электропоездом сообщением Москва — Фрязино смертельно травмирован мужчина", — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, мужчина попытался залезть на платформу перед приближающимся поездом, уточнили в пресс-службе, добавив, что обстоятельства случившегося выясняются.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Московская область
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