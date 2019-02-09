В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

"При подходе к станции "Подлипки-Дачные" (город Королев — ред.) электропоездом сообщением Москва — Фрязино смертельно травмирован мужчина", — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, мужчина попытался залезть на платформу перед приближающимся поездом, уточнили в пресс-службе, добавив, что обстоятельства случившегося выясняются.