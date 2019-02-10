В Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички

Пассажир пытался забраться на платформу на станции Подлипки-Дачные перед идущим поездом.

Мужчина погиб на подмосковной станции Подлипки-Дачные при столкновении с электричкой. По предварительной информации пассажир пытался забраться на платформу, но не успел это сделать перед приближающимся электропоездом.

«При подходе к станции Подлипки-Дачные электропоездом Москва — Фрязино смертельно травмирован мужчина», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.