Пассажир пытался забраться на платформу на станции Подлипки-Дачные перед идущим поездом.
Мужчина погиб на подмосковной станции Подлипки-Дачные при столкновении с электричкой. По предварительной информации пассажир пытался забраться на платформу, но не успел это сделать перед приближающимся электропоездом.
«При подходе к станции Подлипки-Дачные электропоездом Москва — Фрязино смертельно травмирован мужчина», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.