В Крыму прорвало бассейн с дельфинами

Выбило стекла и все затопило: в Алуште прорвало бассейн с дельфинами

В крымском дельфинарии вылилась вода с двумя его обитателями.

Алуште прорвало бассейн, в котором находились двое дельфинов. В спасательной операции животных из дельфинария участвовали сотрудники МЧС

Лопнул дельфинарий Акварель в Алуште…

Алушта24: https://t.co/gBZ05qz0HC pic.twitter.com/gu0QYEBFCm— Алушта 24 (@Alushta24org) 9 февраля 2019 г. Инцидент произошел вечером, 9 февраля. Кадры с места в соцсетях публикуют местные жители.

Причиной ЧП стала разгерметизация бассейна, в результате чего вода вытекла на улицу.

«Силами личного состава два дельфина были перенесены в безопасную зону», — рассказали в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Отмечается, что спасатели соблюдали все меры предосторожности, для того чтобы не испугать животных.

Причина произошедшего устанавливается.