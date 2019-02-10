В Крыму прорвало бассейн с дельфинами

В крымском дельфинарии вылилась вода с двумя его обитателями.
В Алуште прорвало бассейн, в котором находились двое дельфинов. В спасательной операции животных из дельфинария участвовали сотрудники МЧС.
Инцидент произошел вечером, 9 февраля. Кадры с места в соцсетях публикуют местные жители.
Лопнул дельфинарий Акварель в Алуште…
Алушта24: https://t.co/gBZ05qz0HC pic.twitter.com/gu0QYEBFCm— Алушта 24 (@Alushta24org) 9 февраля 2019 г.
Причиной ЧП стала разгерметизация бассейна, в результате чего вода вытекла на улицу.
«Силами личного состава два дельфина были перенесены в безопасную зону», — рассказали в пресс-службе МЧС РФ по региону.
Отмечается, что спасатели соблюдали все меры предосторожности, для того чтобы не испугать животных.
Причина произошедшего устанавливается.