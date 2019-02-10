В Крыму прорвало бассейн с дельфинами

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Выбило стекла и все затопило: в Алуште прорвало бассейн с дельфинами 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
В крымском дельфинарии вылилась вода с двумя его обитателями.
В Алуште прорвало бассейн, в котором находились двое дельфинов. В спасательной операции животных из дельфинария участвовали сотрудники МЧС.
Инцидент произошел вечером, 9 февраля. Кадры с места в соцсетях публикуют местные жители.
Причиной ЧП стала разгерметизация бассейна, в результате чего вода вытекла на улицу.
«Силами личного состава два дельфина были перенесены в безопасную зону», — рассказали в пресс-службе МЧС РФ по региону.
Отмечается, что спасатели соблюдали все меры предосторожности, для того чтобы не испугать животных.
Причина произошедшего устанавливается.
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