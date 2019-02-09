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На автостанции в Дербенте возникло возгорание и произошёл взрыв
Говорит Москва
52 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Комментарии
Сейчас на месте работают сотрудники
МЧС
. Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщает РИА Дагестан, огонь вспыхнул в здании автостанции «Северная». Во время пожара произошёл взрыв. Все подробности сейчас выясняются.
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