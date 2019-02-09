На автостанции в Дербенте возникло возгорание и произошёл взрыв

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Сейчас на месте работают сотрудники МЧС . Информация о пострадавших не поступала. Как сообщает РИА Дагестан, огонь вспыхнул в здании автостанции «Северная». Во время пожара произошёл взрыв. Все подробности сейчас выясняются.