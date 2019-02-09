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На автостанции в Дербенте возникло возгорание и произошёл взрыв 

Говорит Москва 52 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщает РИА Дагестан, огонь вспыхнул в здании автостанции «Северная». Во время пожара произошёл взрыв. Все подробности сейчас выясняются.
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Происшествия , МЧС , Дербент
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