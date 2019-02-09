В Москве группа вооруженных блогеров-пранкеров решила снять видео в торговом центре. Охранники вызвали полицию, блогеры сбежали на BMW. В столице вели план «Перехват».
«Полчаса назад компания блогеров с оружием попыталась зайти в ТЦ «Клён», что на Бабушкинской. Хотели киношку отснять в стиле «Хитмана». Вот только охранник задумки Спилбергов не понял. Врубил сигналку и вызвал 02», — сообщает телеграм-канал 112.
Предполагаемые блогеры скрылись на серебристом BMW. В городе объявили план «Перехват».
Агентство РИАМО передает, что в ТЦ «Клен» прозвучала пожарная тревога. Эвакуированы персонал и посетители.
Сотрудники полиции проверяют сообщение о вооруженных людях в районе ТЦ «Клен», сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.
«Поступило сообщение о том, что в районе дома 14 по Староватутинскому проезду замечены граждане с предметом, похожим на оружие. Проводится проверка», — заявили полицейские.