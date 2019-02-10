Пьяные украинские зенитчики подбили свой склад, рассказали в ДНР

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил Первому республиканскому телеканалу, что пьяные украинские зенитчики нанесли удар по своему складу в Краматорске

По его словам, трое военных "традиционно перебрали со спиртным" и решили поиграть с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Игла"

"В результате непреднамеренного выстрела из ПЗРК произошло возгорание одного из хранилищ", — отметил Безсонов.

Пожар уничтожил три ПЗРК "Игла", десять ракет к ним, два пулемета и тысячу патронов калибром 7,62 мм.

В документах на списание оружия, боеприпасов и имущества, уничтоженного в результате возгорания, командование зенитно-ракетного дивизиона дополнительно дописало две тысячи патронов калибром 7,62 мм, тысячу патронов калибром 5,45 мм и пять тепловизоров "Арчер". По словам Безсонова, это было сделано, чтобы скрыть многочисленные факты кражи вооружений.