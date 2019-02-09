Дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию ЕСПЧ 

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил о том, что дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что все стадии защиты мессенджера в российских судах уже пройдены.
«Кассационная жалоба в Верховном суде была последним необходимым шагом по исчерпанию национальных средств защиты, который нужно было пройти, чтобы не было препятствий рассмотрению дела Telegram Европейским судом по правам человека», — передаёт слова Чикова «Интерфакс».
Адвокат отметил, что в Верховном суде (ВС) РФ была вторая кассация, давшая «зелёный свет» в ЕСПЧ.
Как ранее писал News.ru, Верховный суд признал законным отказ Мещанского суда Москвы принять иск от 35 пользователей Telegram. Жалоба касалась действий ФСБ, которая потребовала предоставлять коды дешифровки сообщений.