На юге Москвы загорелся трамвай

Движение трамваев приостановлено на Симферопольском бульваре на юге Москвы из-за пожара в кабине трамвая, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Вблизи дома №37 произошло возгорание в кабине трамвая на площади два квадратных метра. Пожар уже ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате возгорания нет. Для перевозки пассажиров на линии работают восемь компенсационных автобусов.

Как уточняет дептранс Москвы в Twitter, задерживаются трамваи с номерами 1, 3, 16 и 49. Маршруты изменены до Нижних Котлов.