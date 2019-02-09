Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Москвы загорелся трамвай 

Р-Спорт 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Движение трамваев приостановлено на Симферопольском бульваре на юге Москвы из-за пожара в кабине трамвая, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома №37 произошло возгорание в кабине трамвая на площади два квадратных метра. Пожар уже ликвидирован", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате возгорания нет. Для перевозки пассажиров на линии работают восемь компенсационных автобусов.
Как уточняет дептранс Москвы в Twitter, задерживаются трамваи с номерами 1, 3, 16 и 49. Маршруты изменены до Нижних Котлов.
Р-Спорт: последние новости
В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли три человека В Самаре начали проверку после конфликта в колонии Зачинщиком драки в самарской колонии стал работающий в хозблоке заключенный
Происшествия , Пожары
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение