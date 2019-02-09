В Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли три человека

Пожар произошел в пятницу в частном доме в одном из сел Кулундинского района на западе Алтайского края , три человека погибли, сообщается на сайте управление СК по региону. Согласно данным ведомства, 32-летний хозяин дома и его знакомые 33-летние женщина и мужчина распивали алкоголь. После того как все уснули, предположительно от непотушенной сигареты загорелся диван. "Вечером 8 февраля произошел пожар в частном доме в одном из сел Кулундинского района, после тушения которого были обнаружены тела трех человек", — говорится в сообщении. Предварительной причиной смерти погибших могло стать отравление угарным газом. СК проводит доследственную проверку.