Ураган снес самолет с посадочной полосы

Сильнейший ветер снес самолет с полосы во время посадки: видео

Сильный ураган не дал пилотам посадить самолет в Лондоне.

Самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в аэропорту Лондона Хитроу из-за сильного ветра.

Инцидент произошел 8 февраля. Попытка пилотов посадить лайнер попала на видео.

На кадрах видно, что, несмотря на погодные условия, летчики практически смогли посадить борт, однако при первых соприкосновениях с землей, самолет начинает заносить от порывов ветра и пилоты принимают решение набрать высоту.

В конце недели на Великобритания обрушился ураган «Эрик». Как сообщает Daily Mail, скорость ветра в некоторых районах страны достигает 80 км/ч с порывами до 110 км/ч. На севере Великобритании ввели повышенный уровень опасности.