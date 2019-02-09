Ураган снес самолет с посадочной полосы

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Сильнейший ветер снес самолет с полосы во время посадки: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Сильный ураган не дал пилотам посадить самолет в Лондоне.
Самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в аэропорту Лондона Хитроу из-за сильного ветра.
Инцидент произошел 8 февраля. Попытка пилотов посадить лайнер попала на видео.
На кадрах видно, что, несмотря на погодные условия, летчики практически смогли посадить борт, однако при первых соприкосновениях с землей, самолет начинает заносить от порывов ветра и пилоты принимают решение набрать высоту.
В конце недели на Великобритания обрушился ураган «Эрик». Как сообщает Daily Mail, скорость ветра в некоторых районах страны достигает 80 км/ч с порывами до 110 км/ч. На севере Великобритании ввели повышенный уровень опасности.
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