Число пострадавших при крушении поездов в Испании возросло до ста

В результате столкновения двух поездов в Испании пострадало 95 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии погиб один человек, еще почти сто пострадали. Об этом сообщает Служба Гражданской защиты в Twitter.

Инцидент произошел между Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой в провинции Барселона. По данным издания El Periódico, в результате столкновения погибла машинистка одного из поездов. Три человека находится в тяжелом состоянии, состояние еще 16 человек оценили, как средней степени тяжести. Еще 76 человек получили легкие травмы.

В настоящее время на месте работают пожарные, правоохранители и службы скорой помощи.

По словам официального представителя железнодорожной компании Renfe Антонио Кармона, поезда находились на одних и тех же путях, поэтому произошло лобовое столкновение. Будет проведено расследование инцидента.