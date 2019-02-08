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Число пострадавших при крушении поездов в Испании возросло до ста 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Twitter / laiiacamps
В результате столкновения двух поездов в Испании пострадало 95 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
В результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии погиб один человек, еще почти сто пострадали. Об этом сообщает Служба Гражданской защиты в Twitter.
Инцидент произошел между Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой в провинции Барселона. По данным издания El Periódico, в результате столкновения погибла машинистка одного из поездов. Три человека находится в тяжелом состоянии, состояние еще 16 человек оценили, как средней степени тяжести. Еще 76 человек получили легкие травмы.
В настоящее время на месте работают пожарные, правоохранители и службы скорой помощи.
По словам официального представителя железнодорожной компании Renfe Антонио Кармона, поезда находились на одних и тех же путях, поэтому произошло лобовое столкновение. Будет проведено расследование инцидента.
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