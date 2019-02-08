Аспиранта МГУ дважды задержали и не смогли опознать 

Задержанного за изготовление взрывчатки и хулиганство аспиранта МГУ Азата Мифтахова не узнали на процедуре опознания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката аспиранта Светлану Сидоркину.
«Сегодня проходили следственные действия. На опознании опознающий Азата не узнал. Второго человека, который должен был присутствовать на опознании, почему-то не было», — рассказала она.
Адвокат также рассказала, что Мифтахов задержан на 48 часов по подозрению в хулиганстве в связи с расследованием дела о нападении на офис «Единой России» в Ховрине в январе 2018 года. Тогда нападавшие разбили окно здания и бросили туда файер.
Мифтахов свою вину отрицает.
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в общежитии МГУ. По версии следствия, он является членом анархистской организации. В ходе обысков у Мифтахова нашли арсенал оружия и следы взрывчатых веществ. 7 февраля он был отпущен из СИЗО в Балашихе без меры пресечения, подписке о невыезде или обязательстве о явке. При этом уголовное дело прекращено не было. Сразу на выходе из СИЗО его снова задержали по делу о хулиганстве в связи с нападением на офис «Единой России».