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В Канаде убившего восемь человек садовника приговорили к пожизненному сроку 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Канадский суд приговорил ландшафтного дизайнера из Торонто Брюса Макартура к пожизненному заключению без права досрочного освобождения ранее чем через 25 лет в связи с убийством восьми человек, сообщает местное издание Globe and Mail.
Макартур был арестован в начале 2018 года, когда в его квартире был обнаружен привязанный к кровати юноша. По данным полиции, работа ландшафтного дизайнера позволила убийце скрыть останки жертв в саду одного из своих клиентов. В конце прошлого месяца Макартур признал свою вину.
По данным газеты, обвинение требовало приговорить подсудимого к двум пожизненным срокам, отбываемым последовательно, для того чтобы Макартур не получил право досрочного освобождения ранее, чем через 50 лет. Однако суд принял во внимание возраст подсудимого, которому на данный момент 67 лет, и тот факт, что Макартур признал свою вину.
"Есть тонкая грань между наказанием, то есть вынесением надлежащего приговора, и местью", — отметил судья Макмэхон. При этом он добавил, что подсудимый не показал раскаяния за содеянное и "без сомнения продолжил бы убивать невинных, если бы его не арестовали".
Все жертвы Макартура проживали в городском районе Гей-Виллидж (Gay Village), местной общине представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Убийства были совершены с 2010 по 2017 год. Первой жертвой 67-летнего Макартура стал его бывший знакомый, затем были убиты два иммигранта из Афганистана, два беженца из Шри-Ланки, выходец из Ирана, уроженец Турции, а также канадский бездомный.
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Происшествия , Канада , Торонто
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