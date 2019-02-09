Стал известен зачинщик драки в самарской колонии

Как она сказала РИА Новости , им был работающий в хозяйственном блоке заключённый.

«Зачинщиком драки стал один из осуждённых, который работает в хозблоке, он начал выкрикивать нецензурную брань в отношении заключённых отряда, идущего на ужин. Последние сломали ограждение и побежали за осуждённым, наверху в одном из помещений колонии завязалась драка, она была быстро остановлена», — пояснила Гальцова.

Она добавила, что параллельно с этим те, кто находился в помещении, подожгли матрасы, из-за чего произошел пожар.

Ранее в региональном отделении УФСИН сообщили о 15 пострадавших, получивших незначительные травмы в результате конфликта между заключёнными колонии. Уточнялось, что отбывающие наказание подожгли матрасы «в одном из отрядов».

СК уже начал проверку по факту данного инцидента.