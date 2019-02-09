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Стал известен зачинщик драки в самарской колонии 

RT на русском + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова рассказала, кто спровоцировал конфликт в исправительной колонии №5 в Самаре.
Как она сказала РИА Новости, им был работающий в хозяйственном блоке заключённый.
«Зачинщиком драки стал один из осуждённых, который работает в хозблоке, он начал выкрикивать нецензурную брань в отношении заключённых отряда, идущего на ужин. Последние сломали ограждение и побежали за осуждённым, наверху в одном из помещений колонии завязалась драка, она была быстро остановлена», — пояснила Гальцова.
Она добавила, что параллельно с этим те, кто находился в помещении, подожгли матрасы, из-за чего произошел пожар.
Ранее в региональном отделении УФСИН сообщили о 15 пострадавших, получивших незначительные травмы в результате конфликта между заключёнными колонии. Уточнялось, что отбывающие наказание подожгли матрасы «в одном из отрядов».
СК уже начал проверку по факту данного инцидента.
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Происшествия , Ольга Гальцова , ФСИН , РИА Новости , Самара , Самарская Область
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