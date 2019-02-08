Суд арестовал опекуна погибшего в Подольске трехлетнего ребенка

Суд арестовал женщину-опекуна погибшего в подмосковном Подольске трехлетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В среду подмосковный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" после смерти трехлетнего ребенка. По данным следствия, ребенок проживал с опекунами, у которых трое своих детей и трое под опекой (6, 3 и 1,5 года). На опекунов также завели дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, уголовное дело по статье "Халатность" возбудили на сотрудников службы опеки.

"По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области женщине-опекуну, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 3-летнего ребенка, и неисполнении обязательств по воспитанию несовершеннолетнего, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал СК, согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти мальчика стала закрытая черепно-мозговая травма, образовавшаяся не менее чем от шести травматических воздействий в область головы и лица. В ходе допроса опекун ребенка заявила, что мальчик во время купания в ванной упал и получил травму.

Следователи допросили медперсонал больницы, социального педагога школы, представителя управления опеки и попечительства, а также изъяли медицинские документы ребенка. В квартире подозреваемых провели обыск, в ходе которого изъяли предметы, имеющие значение для расследования.

Следствие также установило, что брак между опекунами — фиктивный: муж в действительности является сожителем старшей родной дочери подозреваемой. Фиктивный брак заключен, чтобы удвоить размер пособий на содержание опекаемых детей, подчеркнули в СК.