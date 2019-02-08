Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанного аспиранта МГУ не опознали 

News.ru 26 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Студента МГУ Азата Мифтахова, который подозревается в нападении на офис партии "Единая России" в московском районе Ховрино, не узнали на процедуре опознания. Свидетель инцидента не смог подтвердить был ли аспирант механико-математического факультета среди хулиганов, бросивших файер в окно.
«Опознающий Азата не узнал. Второго человека, который должен был присутствовать на опознании, почему-то не было», — сказала адвокат задержанного Светлана Сидоркина.
Она уточнила, что постановлением следователя Мифтахов задержан на 48 часов. О возможном избрании меры пресечения в отношении аспиранта будет известно 9 февраля. Следователи сейчас решают вопрос о подаче ходатайства.
В январе 2018 года неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. Пострадавших в результате инцидента не было.
Как сообщал News.ru, cтудента МГУ Азата Мифтахова задержали 7 февраля, сразу после освобождения из СИЗО. Молодого человека доставили в управление МВД по Северному административному округу Москвы. Молодой человек всё ещё остаётся в статусе подозреваемого по делу об обнаружении неразорвавшейся самодельной бомбы в Балашихе.
News.ru: последние новости
Артист цирка Запашного погиб из-за незакрученной гайки Квачков после освобождения займётся политикой Прокуратура ждёт нового изъятии имущества Захарченко
Комментарии
Происшествия , Светлана Сидоркина , МГУ , МВД , ФСИН
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение