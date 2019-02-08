Задержанного аспиранта МГУ не опознали

Студента МГУ Азата Мифтахова, который подозревается в нападении на офис партии "Единая России" в московском районе Ховрино, не узнали на процедуре опознания. Свидетель инцидента не смог подтвердить был ли аспирант механико-математического факультета среди хулиганов, бросивших файер в окно.

«Опознающий Азата не узнал. Второго человека, который должен был присутствовать на опознании, почему-то не было», — сказала адвокат задержанного Светлана Сидоркина.

Она уточнила, что постановлением следователя Мифтахов задержан на 48 часов. О возможном избрании меры пресечения в отношении аспиранта будет известно 9 февраля. Следователи сейчас решают вопрос о подаче ходатайства.

В январе 2018 года неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. Пострадавших в результате инцидента не было.