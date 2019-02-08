Учитель брал школьниц на игры «Что? Где? Когда?» и насиловал их

Прокуратура Казани начала проверку в отношении педагога нескольких учебных заведений города Айрата Мухарлямова, бывшие ученицы которого рассказали о его домогательствах и сексуальном насилии, сообщает «Новая газета».

Как стало известно газете, обращение в прокуратуру составила главный редактор издания «Площадь свободы» Ксения Лукичева, опубликовавшая статью о преступлениях педагога против половой неприкосновенности школьниц.

В материале, вышедшем на портале 5 февраля, семь бывших учениц Мухарлямова рассказали о том, как учитель истории спаивал их, раздевал и просил «доставить ему удовольствие» во время поездок на турниры по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (ЧГК).

По их словам, домогательства происходили в 2013-2017 годах, когда учитель истории работал в «лучших учебных заведениях Казани»: гимназии №19, педагогом дополнительного образования в лицее-интернате имени Лобачевского при КФУ и тренером по ЧГК на полставки в школе №39. Одна из девушек сообщила, что он трогал ее за грудь, засовывал руки ей в трусы и просил «отсосать ему», другая вспомнила, как он «стянул с нее штаны» и начал уговаривать: «дать хотя бы в попу». 15-летней ученице, по ее словам, он предложил сделать ему минет за блок сигарет, после чего «силой поставил ее на колени, взял за волосы и начал двигать ее голову к своему члену».

В материале опубликованы скриншоты переписки учителя с одной из школьниц, где он заявил, что пострадавшие «сами хотели» секса, а в ответ на возражение ответил, что его «не будет мучить совесть».

По информации издания, с 2017 года педагога отстранили от организации лагерей интеллектуальных игр для казанских учеников. По словам одного из организаторов турнира Романа Тоньшева, причиной стали «своеобразные методы работы с детьми».

В комментарии изданию сам Мухарлямов заявил, что во время его поездок с детьми «ничего такого не было», а в руководстве учебных заведений, где он работал, заверили, что не получали жалоб на него.