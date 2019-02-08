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В кладовой благотворительного фонда полиция нашла нарколабораторию и тигренка 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lin Haizhen/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
Полиция Татарстана нашла в кладовой благотворительной организации нарколабораторию и тигренка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.
Отмечается, что некоторые сотрудники благотворительного фонда собирали пожертвования в разных городах республики и тратили часть денег на производство наркотиков.
По данным МВД, в ходе обыска дома предполагаемого организатора группы, создавшей лабораторию, сотрудники правоохранительных органов нашли 5 кг наркотиков и тигренка.
Полиция передала двухмесячного хищника на содержание в детско-юношескую конно-спортивную школу в Набережных Челнах, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли нарколабораторию, выпускавшую 25 тысяч таблеток экстази в сутки.
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Происшествия , МВД , Республика Татарстан
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