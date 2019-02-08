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В Москве 27-летняя девушка выбросилась с 10 этажа после аниме
Рамблер
1 час назад
Фото: кадр из аниме One punch man
Комментарии
В
Москве
27-летняя девушка спрыгнула с 10 этажа и осталась жива,
пишет
телеграм-канал Mash.
С тяжелыми травмами она доставлена в реанимацию одной из московских больниц.
Как утверждает телеграм-канал, причиной прыжка стали «голоса», которые появились в голове девушки после просмотра аниме.
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