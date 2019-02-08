В Москве 27-летняя девушка выбросилась с 10 этажа после аниме

Москве 27-летняя девушка спрыгнула с 10 этажа и осталась жива, пишет телеграм-канал Mash.

С тяжелыми травмами она доставлена в реанимацию одной из московских больниц.

Как утверждает телеграм-канал, причиной прыжка стали «голоса», которые появились в голове девушки после просмотра аниме.