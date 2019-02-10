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Сто человек умерли от контрафактного алкоголя в Индии 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Nasir Kachroo/Global Look Press
104 человека умерли за три дня в индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд после употребления контрафактного алкоголя.
Как сообщает газета The Economic Times, полиция уже конфисковала более 10 тысяч литров поддельного спиртного и задержала 215 человек по подозрению в его производстве и торговле. Предположительно, контрафакт пили на поминках, на которые собрались жители нескольких деревень. Вместо спирта в нём оказалась каустическая сода, аккумуляторный электролит и другие химические примеси.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции предотвратили поступление в розничную сеть свыше 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя в Иркутской области. Контрафакт неизвестного качества должен был поступить в павильоны, магазины и кафе в Иркутске, Шелехове, Слюдянке, Усолье-Сибирске. Задержаны четыре группы бутлегеров, выявлены многочисленные склады с готовой продукций для отправки в торговые точки. Обнаружены производственные цеха, известны адреса, по которым должны были развезти фальсификат.
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Происшествия , Азия , В мире , Индия
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