В детском саду под Саратовом обрушилась крыша 

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
В детском саду под Саратовом обвалилась крыша. Авария произошла в учреждении «Березка» в Пугачевском районе области.
Как сообщили в местной прокуратуре, обрушение не повлияло на состояние внутренних помещений садика. Двухэтажное кирпичное здание устояло, пострадала только крыша из шифера.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Детей после случившегося передали родителям, на время ремонта их переведут в другой детский сад.
В данный момент сотрудники прокуратуры проводят проверку, что выяснить причины и подробности разрушения. Вместе с тем крыша обследуется специалистами, им предстоит составить смету на ремонт.