В детском саду под Саратовом обрушилась крыша

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В детском саду под Саратовом обвалилась крыша. Авария произошла в учреждении «Березка» в Пугачевском районе области.

Как сообщили в местной прокуратуре, обрушение не повлияло на состояние внутренних помещений садика. Двухэтажное кирпичное здание устояло, пострадала только крыша из шифера.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Детей после случившегося передали родителям, на время ремонта их переведут в другой детский сад.