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В Москве три человека пострадали в результате стрельбы в магазине 

ТАСС + ещё 24 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Драка со стрельбой произошла в продуктовом магазине на востоке Москвы, в результате пострадали три человека. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Накануне поздно вечером в магазине по улице Главная, дом 29 произошла драка между двумя мужчинами. Во время нее неизвестный из травматического пистолета три раза выстрелил в сторону людей, пытавшихся разнять драку. После этого стрелявший скрылся. В результате стрельбы пострадали двое посетителей и продавец, для одной из пострадавших конфликт закончился госпитализацией", — сказали в полиции.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Сотрудники органов внутренних дел просматривают записи с камер наблюдения. Ведется розыск злоумышленников.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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