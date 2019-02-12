Драка со стрельбой произошла в продуктовом магазине на востоке Москвы, в результате пострадали три человека. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Накануне поздно вечером в магазине по улице Главная, дом 29 произошла драка между двумя мужчинами. Во время нее неизвестный из травматического пистолета три раза выстрелил в сторону людей, пытавшихся разнять драку. После этого стрелявший скрылся. В результате стрельбы пострадали двое посетителей и продавец, для одной из пострадавших конфликт закончился госпитализацией", — сказали в полиции.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Сотрудники органов внутренних дел просматривают записи с камер наблюдения. Ведется розыск злоумышленников.