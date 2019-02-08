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Москвич расстрелял справляющего нужду мужчину 

ТВ Центр 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Стрелявший сам признался полиции в содеянном
Конфликт двух мужчин в Щербинке завершился огнестрельным ранением. Инцидент 7 февраля произошел во время конфликта у хостела "Уют".
В полицию обратился мужчина 1976 года рождения. Он признался в использовании травматического пистолета. По его словам, перепалка завязалась, когда он увидел человека, справлявшего нужду у хостела. В ответ он услышал оскорбления.
Более того, гражданин, нарушавший порядок, зашел в хостел и вышел оттуда уже с приятелями. Все они, по словам, заявившего, были в состоянии алкогольного опьянения. Компания пригрозила ему физической расправой. Мужчина увидел в руке у одного из оппонентов нож и, в свою очередь, достал травматический пистолет.
Он попытался сделать предупредительный выстрел в воздух. Но тут началась потасовка, и он выстрелил, куда глаза глядят. В итоге он так и не понял, куда попала пуля. Затем он скрылся с места инцидента, передает РЕН. ТВ.
В тот же день в полицию поступило сообщение о потасовке и стрельбе у хостела. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов узнали, что один из мужчин получил ранение предплечья из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
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Происшествия , Криминал , МВД
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