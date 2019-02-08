Москвич расстрелял справляющего нужду мужчину

Стрелявший сам признался полиции в содеянном

Конфликт двух мужчин в Щербинке завершился огнестрельным ранением. Инцидент 7 февраля произошел во время конфликта у хостела "Уют".

В полицию обратился мужчина 1976 года рождения. Он признался в использовании травматического пистолета. По его словам, перепалка завязалась, когда он увидел человека, справлявшего нужду у хостела. В ответ он услышал оскорбления.

Более того, гражданин, нарушавший порядок, зашел в хостел и вышел оттуда уже с приятелями. Все они, по словам, заявившего, были в состоянии алкогольного опьянения. Компания пригрозила ему физической расправой. Мужчина увидел в руке у одного из оппонентов нож и, в свою очередь, достал травматический пистолет.

Он попытался сделать предупредительный выстрел в воздух. Но тут началась потасовка, и он выстрелил, куда глаза глядят. В итоге он так и не понял, куда попала пуля. Затем он скрылся с места инцидента, передает РЕН. ТВ.