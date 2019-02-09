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Омские заключенные посоревновались во вращении 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: УФСИН России по Омской области
В колонии Омска организовали конкурс по вращению спиннеров. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Омской области.
Принять участие в соревнованиях решили 45 заключенных. На первом этапе они должны были крутить спиннер на время на каждом пальце руки, а тех, кто вышел в финал, попросили показать, как вращать гаджет на носу и локте. Некоторые участники даже научились перекидывать спиннер в воздухе, не позволяя ему остановиться.
«Спиннер — игрушка очень простая, ее можно даже самим собрать. Первый спиннер еще дома сделал сам. Выглядел он, конечно, не очень красиво, но функции все были», — рассказал заключенный, одержавший победу в двухчасовом чемпионате.
В колонии пояснили, что идея провести конкурс появилась после того, как один из сотрудников принес несколько таких игрушек в спортивный кружок учреждения.
В октябре 2017 года стало известно, что спиннер есть почти у половины россиян. Тогда 48 процентов граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что являются обладателями этого гаджета. При этом 15 процентов респондентов отметили необходимость его запрета.
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Происшествия , ВЦИОМ , Омск
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