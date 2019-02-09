Омские заключенные посоревновались во вращении

В колонии Омска организовали конкурс по вращению спиннеров. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Омской области.

Принять участие в соревнованиях решили 45 заключенных. На первом этапе они должны были крутить спиннер на время на каждом пальце руки, а тех, кто вышел в финал, попросили показать, как вращать гаджет на носу и локте. Некоторые участники даже научились перекидывать спиннер в воздухе, не позволяя ему остановиться.

«Спиннер — игрушка очень простая, ее можно даже самим собрать. Первый спиннер еще дома сделал сам. Выглядел он, конечно, не очень красиво, но функции все были», — рассказал заключенный, одержавший победу в двухчасовом чемпионате.

В колонии пояснили, что идея провести конкурс появилась после того, как один из сотрудников принес несколько таких игрушек в спортивный кружок учреждения.