Российские полярники помирились после поножовщины

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении инженера Сергея Савицкого , ударившего ножом сварщика Олега Белогузова в Антарктиде, в связи с примирением сторон.

«Ходатайства о прекращении дела за примирением сторон подали и адвокат Савицкого, и адвокат Белогузова в рамках предварительного слушания. Суд удовлетворил их», — сообщили ТАСС в суде.

От прокуратуры возражений не последовало.

Подробности мирового соглашения в суде не были оглашены.

Савицкий признал вину в покушении на убийство в состоянии аффекта.

В октябре 2018 года стало известно, что инженер Сергей Савицкий ранил ножом сварщика, а потом сдался начальнику антарктической станции «Беллинсгаузен».