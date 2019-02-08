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Российские полярники помирились после поножовщины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Олег Белогузов/соцсети
Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении инженера Сергея Савицкого, ударившего ножом сварщика Олега Белогузова в Антарктиде, в связи с примирением сторон.
«Ходатайства о прекращении дела за примирением сторон подали и адвокат Савицкого, и адвокат Белогузова в рамках предварительного слушания. Суд удовлетворил их», — сообщили ТАСС в суде.
От прокуратуры возражений не последовало.
Подробности мирового соглашения в суде не были оглашены.
Савицкий признал вину в покушении на убийство в состоянии аффекта.
В октябре 2018 года стало известно, что инженер Сергей Савицкий ранил ножом сварщика, а потом сдался начальнику антарктической станции «Беллинсгаузен».
Доктор географических наук, почетный полярник Лев Саватюгин комментировал газете ВЗГЛЯД эту ситуацию.
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Происшествия , Сергей Савицкий , Генпрокуратура РФ , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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