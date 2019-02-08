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В Махачкале один человек пострадал при взрыве бытового газа 

РИА Новости + ещё 4 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель МЧС Дагестана.
В соцсетях публикуют видеоролики, на которых видно, как на первом этаже жилого дома горит пристройка, расположенная рядом с кафе.
"При стройке помещения по приготовлению шаурмы, расположенного по улице Хуршилова, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек пострадал", — рассказал собеседник агентства.
На ликвидацию пожара в результате взрыва были привлечены восемь человек, обстоятельства произошедшего выясняются, отметил представитель ведомства.
По его словам, пожар был быстро потушен. "Локализация пожара в 11.45, ликвидация пожара в 11.48", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Махачкала
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