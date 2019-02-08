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Почти два десятка котов выбросили из окна в Ульяновске 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Жительница Ульяновска стала свидетелем того, как некто выбросил 19 кошек и котят из окна многоквартирного дома. Девушка забрала животных к себе домой. Об этом сообщила ее тетя на своей странице в Instagram.
«Вчера вечером в Ульяновске моя племянница стала свидетелем вопиющего случая. В окно было выброшено 19 кошек и котят!» — рассказала Надежда.
Также она показала на своей странице момент, когда кошек выбрасывали из окна. Ее племянница Катя просила человека прекратить это делать, но он не останавливался.
«Гляньте, что делает! Уже выкинул 10 кошек из окна. Вот 11,12… Они все тут плачут. Он их так кидает жестоко […] Ну-ка перестань, звезда Youtube!» — кричала Катя.
Она предположила, что хозяина кошек, кто-то достал, и он решил избавиться от питомцев.
Девушка забрала котов к себе домой. По словам ее тети, два котенка были травмированы: один из них находится в тяжелом состоянии, у другого разбита голова. В ближайшее время за ними должны приехать волонтеры из Самары.
Пользователи Сети в комментариях высказали свое возмущение. Один из них написал, что ему известно, «какая сволочь это делает», и посоветовал написать заявление в полицию. По его словам, живодеры должны быть наказаны.
Хозяйка аккаунта уточнила, что заявление было написано сразу же. «Заявление взяли и сказали, что на лицо жестокое обращение. Очень хочется, чтоб зло наказали!» — резюмировала Надежда.
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