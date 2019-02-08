В заброшенном ритуальном агентстве обнаружили загадочные останки

В американском городе Детройт, штат Мичиган, полиция обнаружила несколько мешков с останками в подвале заброшенного ритуального агентства. Об этом сообщает информационный портал Detroit Free Press.

Полицейские отправились в здание в среду, 6 февраля, по наводке мужчины, называющего себя «городским исследователем». Он залез в подвал здания и нашел на одной из полок коробку с семью мешочками с прахом. Рядом лежали несколько свидетельств о смерти.

Сотрудники правопорядка проверили находку и передали дело в департамент штата по лицензированию и нормативным вопросам, регулирующий деятельность похоронных домов.

По данным издания, неделю назад в подвале другого заброшенного похоронного дома обнаружили останки 11 эмбрионов. В октябре в одном из действующих ритуальных агентств обнаружили останки 63 эмбрионов. У руководства учреждения отобрали лицензию и закрыли его.