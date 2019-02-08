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Названа причина столкновения самолета с фонарем в Домодедово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет столкнулся с фонарным столбом в аэропорту Домодедово, так как пилот потерял управление из-за льда на рулежной дорожке, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Лариса Марковец.
Марковец сообщила, что, по предварительным данным, «во время руления к месту стоянки из-за наличия льда на рулежной дорожке произошла потеря управляемости самолетом», передает ТАСС.
Несмотря на принятые экипажем действия, самолет продолжил движение и столкнулся с мачтой освещения.
В результате были повреждены «законцовка и предкрылок правого полукрыла самолета».
На борту самолета находились 58 пассажиров, пять членов экипажа, в том числе три бортпроводника, пострадавших нет.
В пресс-службе авиакомпании «Ямал» подтвердили факт аварии и сообщили, что посадка столкнувшегося в фонарем самолета проходила в штатном режиме, передает РИА «Новости».
Представитель «Ямала» также подтвердил озвученные ранее данные следствия о том, что в процессе руления к месту стоянки на минимальной скорости из-за гололеда на рулежной дорожке воздушное судно потеряло управление.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет врезался в фонарный столб в Домодедово.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Домодедово
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