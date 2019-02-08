Названа причина ЧП в Домодедово

Названа причина столкновения самолета с фонарем в Домодедово

Пассажирский самолет столкнулся с фонарным столбом в аэропорту Домодедово , так как пилот потерял управление из-за льда на рулежной дорожке, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Лариса Марковец.

Марковец сообщила, что, по предварительным данным, «во время руления к месту стоянки из-за наличия льда на рулежной дорожке произошла потеря управляемости самолетом», передает ТАСС

Несмотря на принятые экипажем действия, самолет продолжил движение и столкнулся с мачтой освещения.

В результате были повреждены «законцовка и предкрылок правого полукрыла самолета».

На борту самолета находились 58 пассажиров, пять членов экипажа, в том числе три бортпроводника, пострадавших нет.

В пресс-службе авиакомпании «Ямал» подтвердили факт аварии и сообщили, что посадка столкнувшегося в фонарем самолета проходила в штатном режиме, передает РИА «Новости»

Представитель «Ямала» также подтвердил озвученные ранее данные следствия о том, что в процессе руления к месту стоянки на минимальной скорости из-за гололеда на рулежной дорожке воздушное судно потеряло управление.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет врезался в фонарный столб в Домодедово.